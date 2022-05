NBA, Klay Thompson commenta il passaggio del turno

Nella notte NBA si è scoperta una delle finaliste della Western Conference. I Golden State Warriors superano 110-96 i Memphis Grizzlies e strappano i biglietti per il passaggio del turno, in attesa di scoprire chi tra Phoenix Suns e Dallas Mavericks sarà la sfidante. Klay Thompson protagonista del match con 30 punti, top scorer per i suoi.

KLAY THOMPSON IS UP TO 8 THREES. CHASE CENTER IS ERUPTING. pic.twitter.com/0lGteNJE3E — NBA (@NBA) May 14, 2022

Lo stesso Thompson si è concesso ai microfoni del post partita, occasione per elogiare il grande lavoro dei compagni:

“Non vado a letto la notte pensando al fatto che segnerò 30 punti o che tirerò bene dal campo. E’ una cosa che viene naturale, a cui non penso. Fortunatamente è stata una delle mie serate, con un po’ di fortuna continuerò a giocare così anche nel prossimo turno […] E’ una bella sensazione tornare in questa posizione, soprattutto dopo l’infortunio che ho patito. Essere una delle 4 squadre più forti della lega è un’emozione difficile da descrivere che si spinge a fare sempre meglio. Abbiamo ancora del bel basket da mostrare. 22 rimbalzi in 35 minuti. Probabilmente season high. E ci sono serviti tutti, dal primo all’ultimo. Kevon [Looney] è l’MVP della serata, sono davvero fiero di lui. Anche lui ha avuto dei problemi fisici e un paio di interventi. Vederlo ora giocare come sta giocando, che dire, sarà senza dubbio premiato”

Il commento di Klay Thompson sul compagno è sottoscritto dai numeri. Partita di grande impatto per Kevon Looney, fattore difensivo per l’intera serie capace in questa Gara 6 di chiudere con 22 rimbalzi (di cui la metà offensivi) e 5 assist.

Klay Thompson è pronto per la Finale di Conference

Con il passaggio del turno ora al sicuro, Golden State potrà ora concentrarsi sulla prossima sfida. Con Suns e Mavs fermi sul 3-3 il futuro degli Warriors è ancora senza un avversario. Non per questo Klay non si tiene pronto:

“E’ tutto l’anno che guardo la partite, soprattutto ora nei Playoff. E’ qui che i migliori scendono in campo. Entrambe le squadre hanno dei campioni a roster, guarderò diligentemente Gara 7 cercando di analizzare i team”

