Zach Kleiman, GM Memphis Grizzlies, vince l’NBA Executive of The Year Award 2021-2022

Zach Kleiman, General Manager e vicepresidente delle basketball operation dei Memphis Grizzlies, è stato votato dai colleghi Basketball Executive of the Year per la stagione NBA 2021-2022. Kleiman, 33 anni, è il dirigente più giovane ad aver vinto il premio dall’anno della sua istituzione (1972-1973). Nella storia dei Grizzlies, si affianca a Jerry West, già premiato nella stagione 2003-2004.

Executive of the Year NBA: la classifica completa

Kleiman, indicato da oltre la metà dei colleghi come primo nome, ha vinto davanti a Koby Altman (Cleveland Cavaliers) e Artūras Karnišovas (Chicago Bulls).

NOME (SQUADRA) TOTALE PUNTI EXECUTIVE OF THE YEAR NBA Zach Kleiman (Memphis Grizzlies) 85 Koby Altman (Cleveland Cavaliers) 27 Artūras Karnišovas (Chicago Bulls) 27 James Jones (Phoenix Suns) 26 Pat Riley (Miami Heat) 26 Brad Stevens (Boston Celtics) 20 Masai Ujiri (Toronto Raptors) 13 John Horst (Milwaukee Bucks) 6 Sachin Gupta (Minnesota Timberwolves) 5 Nico Harrison (Dallas Mavericks) 5 Daryl Morey (Philadelphia 76ers) 5 Tim Connelly (Denver Nuggets) 3 Lawrence Frank (Los Angeles Clippers) 3 Mitch Kupchack (Charlotte Hornets) 3 Brian Wright (San Antonio Spurs) 3 Rafael Stone (Houston Rockets) 2 David Griffin (New Orleans Pelicans) 1 Jeff Weltman (Orlando Magic) 1

Leggi anche:

Le parole dei protagonisti di Boston, dopo la sconfitta con i Bucks

I Memphis Grizzlies schiacciano Golden State: 39 i punti di divario



Nikola Jokic MVP 2021-2022: la premiazione e l’esito della votazione