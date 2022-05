NBA: le parole dei protagonisti di Boston, dopo la sconfitta con i Bucks

La sensazione è quella di aver sprecato un’occasione. Nelle parole dei giocatori dei Boston Celtics, al termine di Gara 5 della serie coi Milwaukee Bucks, vinta dai ragazzi di coach Mike Budenholzer, il rammarico si percepisce. E non potrebbe essere altrimenti, dato l’andamento della gara che ha visto Jayson Tatum e soci quasi sempre in vantaggio, salvo poi soccombere nel finale grazie ai colpi di un Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday. Gli eroi della partita sponda Bucks.

Rammarico certo, ma anche la determinazione di mettersi tutto alle spalle e guardare, con fiducia, già a Gara 6, da “win or go home”, in casa dei Campioni NBA in carica. Queste le parole dei protagonisti:

Jaylen Brown: “C’è rammarico perchè l’abbiamo buttata via noi. Adesso dobbiamo ritrovarci, fare gruppo, ritrovare energie ed il giusto spirito e andare a vincere a Milwaukee”

Jayson Tatum: “Perdere così è frustrante ma abbiamo le qualità per poter vincere in casa loro. L’ultima giocata? Molto semplice: sicuramente c’è stata poca comunicazione ma Holiday ha fatto una giocata clamorosa al ferro”

Marcus Smart: “Sarei falso a dire che non è frustrante perdere così ma questo è il basket. Questa partita ormai è parte del passato, dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima. Non c’è tempo per rimuginare o stare a testa bassa”

