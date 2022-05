Senza Ja Morant i Memphis Grizzlies si devono aggrappare al trio Jackson Jr.–Bane–Jones per battere i Golden State Warriors: una vittoria schiacciante visti i 39 punti di divario che permette alla franchigia del Tennessee di accorciare lo svantaggio nella serie.

I Grizzlies hanno segnato 77 punti nel primo tempo, stabilendo il record di franchigia in una partita di Playoff. Gara che Memphis ha sempre tenuto sotto controllo, come spiega Jaren Jackson Jr. nelle interviste post partita:

Sono ben sette i giocatori di Memphis andati in doppia cifra contro gli Warriors, con il trio Jackson Jr.-Bane- Jones che torna a casa con 21 punti ciascuno. Secondo i tre la squadra ha una rosa lunga ricca di ottimi marcatori ma, nella prossima partita, dovranno fare i conti anche con il pubblico di casa:

"Another game, another opportunity to go play. Their crowd is going to be loud too."

Des, Jaren, and Tyus speaking to the media after the Game 5 @memgrizz win pic.twitter.com/9ZGDexHbcu

