Pesante sconfitta dei Golden State Warriors che cadono contro i Grizzlies: i californiani tornano a casa con 39 punti di divario da Memphis, con Klay Thompson – autore di 19 punti – visibilmente deluso. Nonostante il passo falso, GS rimane sempre in vantaggio per 3-2 nella serie.

We've got another opportunity on Friday. pic.twitter.com/7XrfxlIPU1 — Golden State Warriors (@warriors) May 12, 2022

Klay Thompson: “Convinti di chiuderla oggi, ma il basket non è una scienza esatta”

Non sono bastati i 19 punti con il 58,3% dal campo e il 50% da tre punti di Klay Thompson per evitare il tracollo degli Warriors. Nel post partita, il numero 11 di Golden State pensa che sia stata la mentalità con cui sono entrati in campo ad aver giocato un brutto scherzo:

“Eravamo tutti convinti di chiudere la serie questa sera, ma il basket non è una scienza esatta. Ci siamo chiusi in noi stessi e non abbiamo giocato, loro sono stati più aggressivi: basta vedere i tiri liberi, loro ne avevano 30 e noi 13. È stato imbarazzante, terribile perché sin dal primo istante abbiamo sbagliato tutto: ora ci rivedremo la partita e saremo pronti per Gara 6”

Klay calls tonight's loss "embarrassing." pic.twitter.com/bMPmR2PBL6 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 12, 2022

Green e Curry divertiti dal pubblico di Memphis

Se Klay Thompson vede solo il bicchiere mezzo vuoto, c’è chi nella sconfitta contro Memphis cerca di vedere gli aspetti positivi. È il caso di Draymond Green che, davanti ai giornalisti a fine partita, racconta di come si sia divertito sulle note di Whoop That Trick! Whoop That Trick! – l’inno dei Grizzlies – all’inizio dell’ultimo quarto:

“Non mi piacciono le persone che portano energia solo quando vincono: se c’è un momento no, devi accoglierlo, abbracciarlo e non nasconderti. Ho apprezzato il pubblico di Memphis e l’energia che trasmetteva sulla partita”

Draymond explains why he was having fun with the fans in Memphis while they chanted “Whoop That Trick" pic.twitter.com/M38AsQ8WPk — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 12, 2022

Anche Steph Curry condivide il pensiero di Draymond Green:

“Anche se ti stanno prendendo a schiaffi, devi trovare qualcosa che ti faccia divertire e io l’ho fatto”

"Even when you're getting smacked, you gotta find some fun in it." – Steph on having fun with the Memphis fans pic.twitter.com/JssX1qFHIO — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 12, 2022

Leggi anche:

Risultati NBA, Warriors demoliti da Memphis, Milwaukee passa a Boston

NBA, Jrue Holiday eroico contro Boston; Antetokounmpo: “Lo amo”

NBA, Nikola Jokic MVP 2021-2022: la premiazione e l’esito della votazione