NBA, nuovi trofei in onore di Bird, Magic, Cousy e Robertson

Non è una coincidenza che nella stagione in cui viene celebrato il 75º anniversario della NBA, vengano presentati dei nuovi trofei. I premi in questione sono quattro, e onorano altrettante leggende NBA, ovviamente inserite nella lista dei 75 migliori giocatori della storia. Le leggende in questione sono Larry Bird, Ervin “Magic” Johnson, Bob Cousy e Oscar Robertson.

I trofei dedicati a Larry Bird e Magic Johnson

Le Conference Finals di questi Playoff sono ormai alle porte. I giocatori che riusciranno ad arrivarci potranno competere per due premi distinti: il Larry Bird Eastern Conference Finals MVP e il Earvin “Magic” Johnson Western Conference Finals MVP. I due giocatori sono stati il simbolo della lega negli anni ’80, con la canotta dei Boston Celtics e dei Los Angeles Lakers.

Cristopher Arena, dirigente NBA che si occupa della promozione del brand, ha così commentato i due nuovi trofei:

“Larry e Magic hanno rappresentato gli anni ’80 e hanno un rapporto con le rispettive coste, rappresentano le due Conference come nessun altro. Abbiamo pensato fosse una simmetria perfetta, come quando arrivi alle NBA Finals e puoi vincere il Bill Russell Trophy, che è il giocatore più vincente della nostra storia.”

I trofei dedicati a Bob Cousy e Oscar Robertson

Insieme ai trofei dedicati ai migliori giocatori delle Conference Finals, sono stati presentati anche i trofei per le squadre vincitrici. Per la Eastern Conference il trofeo sarà dedicato a Bob Cousy, giocatore dei Boston Celtics negli anni ’60, con i quali ha vinto sei titoli NBA. Per la Western Conference, invece, il trofeo sarà dedicato a Oscar Robertson, vincitore nel 1971 del titolo NBA con i Milwaukee Bucks.

