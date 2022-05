NBA, Kevon Looney spinge Warriors: “Proveremo a vincere serie per Gary Payton II”

L’infortunio di Gary Payton II peserà senza dubbio nel resto del percorso Playoff dei Golden State Warriors, che i californiani si augurano di prolungare il più possibile. A suonare la carica in vista di Gara 3 è un veterano all’interno dello spogliatoio: Kevon Looney.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centro di Golden State a SiriusXM NBA Radio:

“GP [Gary Payton II] è su di morale, sta con la squadra e in questa stagione ha giocato alla grande. Nella serie avrebbe avuto un ruolo cruciale. Siamo scocciati [dall’esito] di Gara 2, ma credo siamo tutti concordi che l’episodio faccia parte della pallacanestro. Non pensiamo che Dillon Brooks abbia giocato intenzionalmente sporco, cercava la palla […] Nessun tentativo di ripagare con la stessa moneta da parte nostra, ma non scappiamo dalla fisicità degli avversari. Sarà una partita così, ma non vogliamo un match di football in campo. Continueremo a giocare e proveremo a vincere la serie per Gary.”