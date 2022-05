NBA, torna Joel Embiid e i Sixers riaprono la serie

Dopo le prime due gare della serie vinte agevolmente dai Miami Heat, i Philadelphia 76ers sono finalmente riusciti a sbloccarsi grazie anche al ritorno in campo di Joel Embiid. Il centro ha allontanato, per ora, lo spettro dell’eliminazione, guidando i suoi alla vittoria in Gara 3 per 99 a 79. Per Embiid, che ha giocato con una maschera di protezione facciale, 18 punti e 11 rimbalzi messi a referto.

Joel Embiid: “Ero sicuro di tornare”

Intervistato nel dopo partita, Joel Embiid ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se aveva il timore di non poter tornare in campo durante la serie:

“No. Quando è successo, quando abbiamo capito cos’era davvero successo, non ho pensato alla possibilità di non tornare. Pensavo solo a cosa fosse necessario per rientrare in qualsiasi momento della serie, in Gara 1, 2, 3 o 4. Stavo cercando solo di fare tutto il possibile, tutto il possibile per tornare.”

Al rientro in Gara 3, Embiid ha chiuso con 36 minuti di gioco. Tuttavia, il centro ha ammesso di non essere nelle migliori condizioni fisiche, ma di aver cercato comunque di fare tutto il possibile per poter portare a casa la vittoria:

“Non credo di aver avuto molta energia, onestamente. Stavo cercando veramente, di solo superare la cosa, ed è come se usassi la mia presenza in campo come un diversivo. Quello che mi ha reso orgoglioso è la mia difesa ed è come, come se la mia presenza si facesse sentire nella metà campo difensiva . Questa è una delle ragioni principali per cui, giocando più duro che potevo, ho avuto un grosso impatto.”

James Harden: “Ecco perché è l’MVP”

James Harden, autore di 17 punti, ha elogiato Joel Embiid dopo la vittoria di Gara 3:

“Posso solo immaginare quanto difficile sia stato. Voglio dire, ho già avuto una concussione in passato, e ovviamente venendo da una concussione la sua faccia è ancora gonfia, e ha anche un problema alla mano. Ma era ‘game time’. Era tempo di vincere. Sono i Playoff. Joel sa quanto abbiamo bisogno di lui. La sua dominanza sui due lati del campo è molto importante per questa squadra, aggiunge valore alla squadra. Per questo è l’MVP e continuiamo ad alimentarlo e continuiamo a spingere.”

