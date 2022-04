NBA, Steph Curry elogia Gary Payton II: “Ha avuto un grande impatto”

I Golden State Warriors hanno chiuso la serie contro i Denver Nuggets vincendo Gara 5. Per l’occasione, Steve Kerr ha rispolverato il “quintetto della morte”, ma alla fine la partita ha avuto un protagonista inaspettato. Si tratta di Gary Payton II, che ha chiuso con 15 punti segnati in 26 minuti. Il giovane The Glove ha giocato tutto l’ultimo quarto, mettendo in mostra una difesa insuperabile e segnando alcuni canestri decisivi.

La prestazione di Gary Payton II

L’ultimo quarto è iniziato con gli Warriors sotto di otto punti. Gary Payton II ha segnato tutti e quattro i canestri tentati, comprese un paio di triple, con tre assist e un palla rubata. Il suo plus/minus a fine quarto recitava +10. Ecco le dichiarazioni di Payton sulla sua prestazione:

“É solo pallacanestro. Stiamo solo giocando a basket, io vado in campo per giocare nel modo giusto, cercando di giocare in modo intelligente. Ho fiducia nel mio gioco e nel mio QI, anche nei momenti importanti, è solo basket, scendere in campo, fermare gli avversari, andare dall’altra parte e fare delle giocate. Quindi non c’è alcun tipo di nervosismo o agitazione, niente di tutto questo. Si tratta solo di giocare con dei grandi giocatori.”

I complimenti di Steph Curry e Steve Kerr

Nel dopo partita, Steph Curry ha voluto elogiare Gary Payton II:

“Quello che ci dà in difesa è fantastico. E poi lo puoi mettere in diverse posizioni in attacco, e quando le altre squadre ci stanno difendendo, lui corre per tutto il campo e sfrutta la velocità a suo vantaggio, ha un grande impatto.”

Anche coach Steve Kerr ha voluto mettere in risalto la prestazione di Payton nel dopo partita:

“La sua difesa nell’ultimo quarto è stata fantastica. Per questo l’ho tenuto in campo. Poi ha iniziato a segnare triple e ad attaccare il ferro per segnare un paio di layup. É stato un fattore importante nella partita, e ha meritato di restare in campo per come stava giocando. Quindi abbiamo deciso di lasciarlo dentro per tutto il quarto, e l’ha affrontato alla grande.”

