NBA, Lakers a colloquio con Terry Stotts e Mark Jackson per il ruolo di head coach

Continua la caccia al sostituto di Frank Vogel per la panchina dei Los Angeles Lakers. Negli ultimi giorni, la dirigenza gialloviola ha svolto alcuni colloqui con degli head coach liberi sul mercato. Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, i Lakers avrebbero avuto un colloquio con Terry Stotts, ex capo allenatore dei Portland Trail Blazers, mentre secondo Shams Charania di The Athletic ci sarebbe stato un colloquio con Mark Jackson, ex coach dei Golden State Warriors.

La scelta del nuovo coach dei Los Angeles Lakers

Il processo di selezione del nuovo head coach dei Los Angeles Lakers finora è stato metodico. Al posto di intervistare contemporaneamente un gran numero di candidati, dai quali poi scegliere con chi portare avanti i colloqui, la dirigenza Lakers ha deciso di confrontarsi uno a uno, o al massimo in coppia, con i possibili successori di Frank Vogel.

A prendere la decisione finale sul nuovo capo allenatore sarà Rob Pelinka, General Manager dell’organizzazione e uomo di punta in chiave decisionale. Tuttavia, altre importanti figure influenzeranno la scelta. La proprietà dei Lakers ha infatti deciso di coinvolgere l’ex coach Phil Jackson come consulente.

I profili di Terry Stotts e Mark Jackson

Terry Stotts ha acquisito molta esperienza nella gestione delle star nella sua precedente esperienza a Portland. Con Lillard è riuscito a creare un grande rapporto, che si è tramutato in un ciclo di risultati vincenti per l’organizzazione, compreso un viaggio alle Finali di Conference nel 2019. Mark Jackson è da anni una delle voci più conosciute tra i commentatori, ma in NBA è riconosciuto come il padre della dinastia Warriors, avendo posto le basi dei successi della franchigia tra il 2011 e il 2014.

Oltre a Stotts e Jackson, i Los Angeles Lakers hanno già avuto colloqui con l’assistente allenatore Darvin Ham, in forza ai Milwaukee Bucks, e con l’assistente allenatore Adrian Griffin, al momento ai Toronto Raptors.

