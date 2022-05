Dirk Nowitzki confessa: “Avrei dovuto ritirarmi dalla NBA due anni prima”

Dirk Nowitzki è, semplicemente, uno dei migliori giocatori di sempre. Il tedesco ha letteralmente segnato un’epoca in NBA, durata ben 21 anni, tutti spesi in maglia Dallas Mavericks. Il suo ritiro è ormai avvenuto tre anni fa, nel 2019, ma non ha segnato un distacco definitivo dal basket.

Nowitzki continua infatti a lavorare come consulente proprio nella sua franchigia, i Mavs, anche se non a tempo pieno:

“Mi piace poter avere più tempo libero e poter organizzare meglio le mie giornate. A volte mi prendo un mese intero di pausa per passarlo a casa con mia moglie e poi, nelle settimane successive, sono un po’ più attivo nel mio ruolo di consulente” “È bello essere i capi di sé stessi. Per questo ho chiesto alla franchigia di fare solo da consulente, per ora. Non potrei mai immaginarmi con un lavoro a tempo pieno. Mi va benissimo così”

Nowitzki: “Non riesco più a muovermi molto”

Il tedesco, nel podcast condotto dal connazionale centrocampista del Real Madrid Toni Kroos e da suo fratello, ha poi raccontato gli acciacchi fisici che ventun anni di NBA hanno lasciato sul suo corpo:

“Se avessi smesso due anni prima, probabilmente ora potrei muovermi meglio e giocare a calcio con i miei figli. Ora non ci riesco” “Continuo a pensare se sia valsa la pena giocare anche gli ultimi due anni in NBA. Ci sono stati dei bei momenti, ma non abbiamo giocato bene e io non riuscivo praticamente a muovermi. È difficile capire quale sia il momento più giusto per smettere: perché ti diverti, il corpo funziona, hai ancora motivazione”

