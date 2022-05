NBA, Gary Payton II fuori almeno 3 settimane

Novità per i Golden State Warriors che riguardano il proseguo della serie contro i Memphis Grizzlies. In particolare, ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Gary Payton II. Il giocatore aveva subito un brutto fallo da parte di Dillon Brooks durante Gara 2, cadendo rovinosamente sul gomito sinistro, e abbandonando la partita. Secondo quanto riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, Payton starà fuori dalle 3 alle 5 settimane, a causa della frattura del gomito interessato.

Infortunio Gary Payton II: Playoff finiti?

L’infortunio e i tempi di recupero correlati non lasciano certo spazio all’ottimismo per Gary Payton II. Secondo Shams Charania di The Athletic, oltre alla confermata frattura, ci sarebbe anche un leggero danno ai legamenti del gomito sinistro. Tuttavia, l’insider afferma che i Golden State Warriors non hanno escluso un ritorno in campo del giocatore in questi Playoff.

Infatti, Gary Payton II potrebbe ritrovare il campo in questa postseason nel caso in cui gli Warriors riuscissero ad arrivare alle Finals NBA. La sua assenza, però, complica i piani di Golden State. Payton è il miglior difensore perimetrale della squadra in questo momento. Senza di lui, in Gara 2, Ja Morant ha messo a segno 47 punti, trascinando Memphis alla vittoria. Steve Kerr dovrà cambiare qualcosa per sopperire all’assenza del figlio di The Glove.

Leggi anche:

NBA, Greg Oden racconta i problemi di dipendenza dall’alcol

NBA, super Chris Paul al 4° quarto: Suns sul 2-0

NBA, Ben Simmons si opera: out 3-4 mesi