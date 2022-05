NBA, Playoff: Randy Wittman vede Bucks favoriti sui Celtics prima di Gara 3

Randy Wittman non allena in NBA dal 2015-2016 ma ha l’esperienza da ex, in campo prima e in panchina poi, per leggere con attenzione ai particolari i momenti più caldi della stagione. In vista di Gara 3, il coach azzarda il pronostico su una delle serie più interessanti del secondo turno Playoff: Bucks vs. Celtics.

I Bucks ritrovano il Fiserv Forum

Riportiamo di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate da Wittman a SiriusXM NBA Radio:

“Penso ancora che ci sia da uccidere il drago. Sono i campioni in carica e tornano a casa ancora in gioco. Adesso credo si debba dare a loro un po’ il favore del pronostico ma Boston deve restare comunque in fiducia perché tra ciò che ha fatto in Gara 2 difensivamente e le gare precedenti passa la stessa differenza che c’è tra il giorno e la notte. Credo che abbiano ancora qualcosa in serbo per contrastare in particolare Giannis, stante soprattutto l’assenza di Middleton. Con il cambio del fattore campo i Bucks sono favoriti. Sarei sorpreso se Boston ne vincesse una [in Wisconsin] per riprenderselo. Con Brooklyn non è stata nemmeno una serie. Credito ai campioni finché qualcuno non li eliminerà.”

