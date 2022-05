Desmond Bane fa il nome di Steph Curry come unico tiratore migliore di lui in NBA

La partecipazione al Three Point Contest dell’All-Star Weekend 2022 e la top 10 acquisita per triple segnate in stagione, con la miglior percentuale tra i dieci – sarebbero sufficienti a legittimare la crescita da tiratore di Desmond Bane. Poi è arrivata la postseason, nel corso della quale ha già raccolto da oltre l’arco più canestri di chiunque altro (29). La fiducia è essenziale, e a Bane non sembra mancare affatto.

Il moto d’orgoglio di Desmond Bane

Stuzzicato da Michael Pina di Sports Illustrated a proposito di un’ipotetica classifica di specialisti da tre punti, il giocatore di Memphis non si è nascosto. Un solo nome lo precede. Ecco le sue dichiarazioni:

“Steph Curry. A parte lui, devi dirmeli tu. Steph merita attenzioni e Klay è rientrato da un infortunio. Se li escludiamo, voglio essere visto al loro livello e inserito negli stessi discorsi, lavoro per questo.”

Gli Splash Brothers sono sul podio nella graduatoria all-time per triple segnate ai Playoff NBA. Il confronto è piuttosto immediato visto il matchup tra Grizzlies e Warriors al secondo turno della postseason 2022. Si riparte dall’1-1 nella serie. Gara 3 prevista stanotte al Chase Center alle 2:30.

