Playoff NBA, Danny Green: “Embiid sta facendo l’impossibile pur di farci vincere”

I Philadelphia 76ers sono reduci dalla convincente vittoria per 99-79 contro i Miami Heat in Gara-3 delle semifinali della Western Conference. Ai fini della vittoria è stata decisiva la grande intensità difensiva attuata dai Sixers, che hanno limitato gli Heat ad appena 79 punti realizzati.

Inoltre, fondamentale è stato il ritorno in campo di Joel Embiid. Infatti il camerunense ha saltato le prime due partite della serie a causa di una frattura orbitale e commozione cerebrale rimediate durante l’ultima gara della serie contro i Toronto Raptors. Per questa ragione, la sua presenza era in forte dubbio prima di Gara-3.

Tuttavia, il giocatore ha concluso il match con 18 punti realizzati e 11 rimbalzi raccolti, incidendo principalmente nella metà campo difensiva. A questo proposito, il suo compagno di squadra Danny Green ha così commentato il suo ritorno in campo:

“Sta facendo di tutto pur di farci vincere, nonostante la sua condizione fisica non sia delle migliori. Lui è consapevole che siamo una squadra più forte anche quando non è al massimo della condizione. È davvero un grande campione.”

Staremo a vedere se Embiid riuscirà a trascinare i suoi anche alla conquista di Gara-4, in programma nella notte tra domenica e lunedì.

