Khris Middleton out: dovrebbe saltare il 2º turno Playoff NBA vs Celtics

Notizie nient’affatto confortanti per i Milwaukee Bucks, che nel weekend daranno il via al secondo turno Playoff NBA contro i Boston Celtics. La distorsione al collaterale del ginocchio patita da Khris Middleton nel secondo episodio della serie tra Bucks e Bulls e più seria del previsto (2º grado). Nel peggiore degli scenari, a rischio anche le eventuali finali di Conference. La notizia è riportata da Shams Charania di The Athletic.

Bucks chiamati alla prova di maturità senza Middleton

Nonostante dalle parti di Milwaukee si ragioni già calcolando la sua assenza, è evidente che non poter contare sul secondo miglior marcatore del roster – nonché All-Star – cambi le carte in tavola al via del confronto. I campioni in carica misureranno le loro legittime ambizioni di bis affrontando al meglio delle possibilità l’ostacolo lungo il percorso.

Leggi anche:

DeMar DeRozan sulla prima stagione a Chicago: “Perfetta”

Steph Curry elogia Gary Payton II: “Ha avuto un grande impatto”

Risultati NBA, Golden State e Milwaukee chiudono le proprie serie: out Denver e Chicago