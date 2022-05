NBA, Phil Jackson aiuta i Lakers nella scelta del nuovo allenatore

Il sodalizio tra Frank Vogel e i Los Angeles Lakers è giunto al termine dopo tre stagioni e un memorabile titolo che mancava da un decennio. Vogel ha pagato per aver fallito l’obiettivo Playoff quest’anno, non riuscendo a trovare una contromisura ai problemi della sua squadra, e, forse, anche per la voglia della società di aprire un nuovo ciclo. È giunta l’ora di trovare un nuovo allenatore e la franchigia si sta facendo aiutare da una figura illustre: Phil Jackson.

Una scelta che non può essere sbagliata

Evidentemente, la franchigia di L.A non ha alcuna intenzione di sbagliare sul prossimo head coach. La ricerca è delicatissima e l’occhio di un vincente come Phil Jackson può essere sicuramente di aiuto. Tra i potenziali candidati rientra il nome di Darvin Ham, attuale assistant coach dei Milwaukee Bucks, che ha già operato alla corte gialloviola tra il 2011 e il 2013. I Lakers si prenderanno tutto il tempo necessario per scegliere l’allenatore giusto, l’allenatore che è chiamato a riportare in alto un gruppo spaccato.

La carriera di Jackson

Phil Jackson, nella sua carriera da allenatore, ha collezionato undici titoli: sei con i Chicago Bulls e gli altri cinque nel corso dei due spezzoni ai Lakers. Grazie ai suoi risultati, Jackson è stato nominato tra i 15 migliori allenatori della storia durante le celebrazioni per il 75esimo anniversario della lega. Tra il 2014 e il 2017 è stato presidente dei New York Knicks. Adesso, il ruolo da consulente per i Los Angeles Lakers.

