Mercato NBA, D’Antoni tra i favoriti per la panchina degli Hornets

Gli Charlotte Hornets hanno lincenziato James Borrego al termine della regular season, dopo quattro stagioni. Sono stati anni di crescita per la franchigia, che è passata da anni cupi, fatti di parziali negativi, ad arrivare quasi ai Playoff. Solo il torneo Play-In ha diviso la squadra dalla postseason. Adesso, per continuare il progresso e per avviare un nuovo ciclo, gli Hornets devono trovare un nuovo allenatore.

I candidati per la panchina

Le stagioni consecutive senza Playoff ammontano a sei: troppe per una squadra che ha come proprietario Michael Jordan. È ora di far cominciare i colloqui con i candidati. I principali, al momento, sembrano essere Kenny Atkinson, attualmente assistant coach degli Warriors, Darvin Ham in forza ai Milwaukee Bucks, l’assistant dei Mavericks Sean Sweeney e l’ex allenatore dei Rockets Mike D’Antoni.

Proprio D’Antoni potrebbe essere il favorito per rimpiazzare Borrego. Lui e il general manager degli Hornets Mitch Kupchak sono stati insieme a Los Angeles, sponda Lakers, tra il 2012 e il 2014 e i rapporti sarebbero ancora molto buoni.

D’Antoni è reduce dall’esperienza quadriennale agli Houston Rockets, dove ha portato la franchigia a un livello così alto da giocarsi il titolo. Tra il 2020 e il 2021, invece, è stato assistant coach dei Brooklyn Nets. Dopo un anno sabbatico, potrebbe essere giunta l’ora di ritornare in panchina.

