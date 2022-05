NBA, Masai Ujiri scherza su Nurse ai Lakers: “Anch’io sogno come loro, voglio Messi”

L’assenza dei Lakers dal tabellone dei Playoff NBA 2022 incentiva, se possibile, tutte le voci attorno alla ricostruzione gialloviola, che partirà da un nuovo nome in panchina. Dopo Nick Nurse, al centro delle indiscrezioni, è il turno di Masai Ujiri.

Raptors non aprono ai Lakers per Nurse

Il dirigente Raptors non ha perso l’occasione per punzecchiare la squadra losangelina potenzialmente interessata all’head coach dei canadesi. Ecco le dichiarazioni riportate da Josh Lewenberg di TSN Sport:

“Nessuna franchigia mi ha contattato. Vedo in giro lo stesso che vedete voi. Sogno come loro. Voglio Messi, Ronaldo, Kobe Bryant. Possono continuare a sognare, lo faccio anch’io.”

Il processo di selezione, iniziato anche per altre squadre (Kings e Hornets) è ancora agli inizi. Da Toronto però, non si registrano margini per iniziare una discussione.

Leggi anche:

I San Antonio Spurs ampliano il mercato: più partite lontano da AT&T Center?

Joel Embiid avvia pratica per passaporto francese: ci sarà ai Giochi 2024?

Steph Curry incanta l’ex compagno Eric Paschall: “Nessuno gioca come lui”