Tyler Herro vince il Sixth Man of The Year Award NBA 2021-2022

Tyler Herro ha vinto il premio di Sixth Man of The Year Award NBA, riservato al miglior giocatore della stagione 2021-2022 in uscita dalla panchina (il sesto uomo, appunto). È il primo atleta a ottenere il riconoscimento con la maglia dei Miami Heat. Succede nell’albo d’oro a Jordan Clarkson

La classifica parla chiaro: su 100 votanti, Herro ha ricevuto 96 indicazioni come prima preferenza (5 punti). Gli altri quattro voti sono così distribuiti: tre per Kevin Love, uno per Cam Johnson.

Sixth Man of The Year NBA 2021-2022: sistema voto e classifica

1ª preferenza: 5 punti

2ª preferenza: 3 punti

3ª preferenza: Un punto

GIOCATORE (SQUADRA) PUNTI TOTALI Tyler Herro (Miami Heat) 488 Kevin Love (Cleveland Cavaliers) 214 Cam Johnson (Phoenix Suns) 128 Jordan Clarkson (Utah Jazz) 27 Luke Kennard (L.A. Clippers) 12 Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks) 10 Kelly Oubre Jr. (Charlotte Hornets) 9 De’Anthony Melton (Memphis Grizzlies) 4 Montrezl Harrell (Charlotte Hornets) 3 Immanuel Quickley (New York Knicks) 2 Brandon Clarke (Memphis Grizzlies) 1 Tyus Jones (Memphis Grizzlies) 1 Maxi Kleber (Dallas Mavericks) 1

