NBA, Doc Rivers conferma DeAndre Jordan in quintetto dopo le difficoltà di Gara 1

La partenza in quintetto di DeAndre Jordan per i Philadelphia 76ers in Gara 1 del secondo turno Playoff è stata senza dubbio una sorpresa in negativo. Evidenti problemi per coach Doc Rivers: dopo l’addio di Andre Drummond alla Trade Deadline, l’allenatore deve trovare ancora la quadra in una rotazione per ora priva di Joel Embiid. Sono stati 32 i quintetti diversi schierati solo nel primo episodio della serie.

Lo staff Sixers non torna indietro rispetto alle scelte fatte. Di seguito le dichiarazioni di Doc Rivers al termine della partita:

“Abbiamo parlato con i ragazzi, volevano un lungo in grado di “rollare” a canestro. […] I 4-5 minuti in campo a inizio secondo tempo sono stati eccellenti […]. DJ [DeAndre Jordan] resterà in quintetto base, che vi piaccia o meno.”

Gara 2 è dietro l’angolo e per non arrivare a Philadelphia spalle al muro c’è bisogno di una reazione immediata.

