NBA, Klay Thompson presente in gara 2 delle semifinali di Conference

La prima partita delle semifinali di Conference contro i Memphis Grizzlies si è chiusa con una piccola preoccupazione in casa Warriors. Klay Thompson ha lasciato i suoi compagni con il fiato sospeso per qualche giorno a causa di un dolore al ginocchio destro, che sembrava potesse metterlo k.o per la seconda gara della serie. E invece ci sono buone notizie: il numero 11 dei californiani sarà presente al FedExForum.

La conferma di coach Kerr

In gara 1, Klay Thompson non ha brillato come sa fare. La sua partita si è chiusa con soli 15 punti, un rimbalzo, 3 assist e con 6 su 9 dal campo e 3 su 10 dalla linea dei tre punti. Tuttavia, è stato cruciale negli ultimi quaranta secondi, prima con la tripla del vantaggio e poi con la marcatura su Morant che ha sbagliato l’ultimo tiro a disposizione.

Gli Warriors potranno contare sul suo contributo anche per gara 2, che si giocherà tra poche ore. Come si può intuire dalle parole di coach Steve Kerr, l’allarme infortunio è completamente rientrato:

“Si è solo fatto male al ginocchio. Sta bene, è pronto per giocare.”

E la conferma è arrivata anche dal diretto interessato:

“Mi sento molto bene.”

La squadra di coach Kerr può quindi scendere in campo con tutti i suoi migliori giocatori. Da Klay Thompson ci si aspetta una risposta decisa, non soltanto nel finale di gara, ma per tutta la partita.

Leggi anche:

NBA, i San Antonio Spurs ampliano il mercato: più partite lontano da AT&T Center?

NBA, Joel Embiid avvia pratica per passaporto francese: ci sarà ai Giochi 2024?

Mercato NBA, D’Antoni tra i favoriti per la panchina degli Hornets