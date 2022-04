NBA, Luka Doncic guida i Mavs: “Un sollievo passare il primo turno”

Per la prima volta dall’incredibile corsa che li portò al titolo NBA, i Dallas Mavericks hanno staccato il biglietto per il secondo turno Playoff. Era infatti da 11 anni che in Texas non si vinceva una serie, quando per all’American Airline Center giocavano ancora Dirk Nowitzki, Jason Terry e Jason Kidd. Oggi invece il protagonista è senza dubbio Luka Doncic.

L’inizio di Gara 6 contro Utah sembrava destinare i Mavericks a doversi giocare il passaggio del turno all’ultima sfida della serie, coi padroni di casa abili a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per una parziale che all’intervallo scriveva 53-41. Da lì è partita però la controffensiva Dallas, che è riuscita a colmare il gap già a fine terzo quarto assicurandosi il successo nonostante la difficoltà al tiro dello sloveno (8 su 21 dal campo, comunque validi per 24 punti totali).

Luka Doncic has reached 500 playoff points in 16 career games, the fewest needed since Michael Jordan 📈 MJ did it in 14 games! pic.twitter.com/jPDD3vuHeH — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 29, 2022

Come capitato per tutta la regular season, Utah crolla nel crunch time e rende vano il tentativo di rimonta maturato fino a quel momento: una palla persa da Mike Conley a fine ultimo quarto impedisce ai Jazz di formulare un attacco vincente per il sorpasso con meno di 6 secondi sul cronometro, prima che Bojan Bogdanovic spari sul ferro la tripla del possibile successo sulla sirena. 98-96 il risultato finale.

Luka Doncic spezza la maledizione Dallas

La stella dei Mavericks riesce finalmente a portare Dallas al secondo turno a Ovest, dopo le due consecutive eliminazioni per mano dei Los Angeles Clippers.

“E’ bello, davvero, sono felice di aver passato il turno. Gli ultimi due anni sono stati duri, ma credo di aver comunque imparato qualcosa. Utah ha dato tutto oggi, li rispetto per questo. Hanno un’ottima squadra. Ora sono sono sollevato di essere al secondo turno Credo che oggi non abbiamo giocato un granché bene, c’era poco energia. Abbiamo alzato l’asticella nel secondo tempo e chiuso la pratica, ma nel primo abbiamo praticamente ca***ggiato”

Luka Doncic and the @dallasmavs win their first playoff series since 2011! Jalen Brunson: 24 PTS

Spencer Dinwiddie: 19 PTS

Dorian Finney-Smith: 18 PTS, 10 REB pic.twitter.com/SBoM1vEhIx — NBA (@NBA) April 29, 2022

Luka Doncic felice per il successo, ma ben consapevole che se i suoi Mavs vorranno continuare a sognare bisognerà alzare il livello dell’attenzione. Archiviata la pratica Utah Jazz ora infatti tocca ai Phoenix Suns primi della classe. La serie comincia nella notte di lunedì.

