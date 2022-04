NBA, riunione tra i giocatori T’Wolves in vista della decisiva Gara 6

Col futuro della propria stagione in palio, la prossima partita dei Minnesota Timberwolves è decisiva quanto mai. Gara 6 contro i Memphis Grizzles potrebbe infatti risultare l’ultima di questa serie, con Ja Morant e compagni al comando sul 3-2. Per questo i giocatori di Chris Finch hanno deciso di ritrovarsi tra di loro, senza coaching staff o altri membri del team, per discutere su ciò che non ha funzionato finora.

Yahoo Sources: Minnesota Timberwolves hold players-only meeting in advance of Game 6 bout with Memphis Grizzlies. https://t.co/DBnPlX7wau — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 28, 2022

Sul banco degli imputati quell’hero ball che, a detta degli stessi giocatori e del capo allenatore, ha viziato Gara 5 poi persa in favore dei Grizzlies. Una serie di scelte sul campo lontane dal tipo di gioco a cui punta Minnesota, fatto invece di soluzioni corali e movimento del pallone. Lo stesso Anthony Edwards nel post partita si è chiamato responsabile per alcune giocate sbagliate, anche se indubbiamente si tratta di un difetto di squadra.

Players-only meeting: la riunione potrà salvare i T’Wolves?

Secondo i reporter, i giocatori si sarebbero ritrovati per una sessione specifica di filmati video e per caricarsi per una partita che senza dubbio dovrà essere affrontata con urgenza. In discussione anche il movimento palla e la necessità di coinvolgere il più possibile l’intero quintetto per far muovere la difesa avversaria.

Minnesota è una squadra giovane e con poca esperienza nei Playoff, una lacuna che si è chiaramente vista in Gara 5: esemplare il tentativo di rubata di Edwards nell’ultima azione del match che poi ha garantito a Ja Morant una facile penetrazione a canestro. Una serie di errori che sono costati caro e che dovranno essere ridimensionati.

Resta però l’entusiasmo di giocarsela di fronte ai propri tifosi, vedremo se questo e la riunione tenutasi in queste ore potranno aiutare.

