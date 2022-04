NBA, DeMar DeRozan sulla prima stagione a Chicago: “Perfetta”

Non succede spesso che un All-Star faccia registrare il career-high per punti segnati di media alla tredicesima stagione in carriera. Questo è successo però a DeMar DeRozan, arrivato al termine della sua prima stagione ai Chicago Bulls dopo la sconfitta in Gara 5. E quando, nella conferenza stampo post partita, i giornalisti gli hanno chiesto come fosse stata questa sua prima stagione a Chicago, ha risposto semplicemente “perfetta”.

Il commento di DeMar DeRozan dopo l’eliminazione

Ecco le dichiarazioni complete di DeMar DeRozan:

“Perfetta. Non poteva andare in modo migliore. É stata una grande stagione per dire diversamente. Solo avere a che fare con il front office, i compagni, la città. Qualsiasi cosa è stata migliore di come l’avevo immaginata. É una di quelle situazioni in cui i sogni diventano realtà, e tu non te lo aspetti che accada. Supera la tua immaginazione. Ora guardo avanti al prossimo anno e sono pronto a provarci di nuovo.”

Nonostante i Chicago Bulls abbiano nettamente migliorato il proprio rendimento in questa stagione, grazie anche all’arrivo di DeRozan, alcuni problemi sono rimasti. Per esempio, i Bulls hanno faticato molto contro i top team durante la stagione regolare, e questa tendenza si è vista anche nella serie contro i Milwaukee Bucks.

Nonostante questo, sono però riusciti a rimanere primi nella Eastern Confernce nelle prime settimane di stagione, facendo ben sperare per il futuro:

“Si hanno sempre dei momenti ‘what if’. Cerco di non fermarmici sopra a pensare troppo perché ti rendono ancora più frustrato. Sono orgoglioso di ogni singolo componente della squadra, dei ragazzi più giovani. Abbiamo avuto molti alti e bassi. É stato come fare un giro all’inferno. É un qualcosa che sono abbastanza sicuro mi mancherà ancora di più quando tra un paio di settimane mi guarderò indietro. Non sempre riesci a giocare come vorresti. Ma impari molto da questo. L’obbiettivo è migliorarsi in tutti gli aspetti.”

