NBA, Chris Paul come nessuno prima ai Playoff e Phoenix passa il turno

I Phoenix Suns avevano bisogno di una Gara 6 perfetta per evitare di inciampare sull’ostacolo New Orleans Pelicans e ritrovarsi sul 3-3. Con un Devin Booker ben lontano dalla forma migliore dopo il rientro dall’infortunio alla flessore della coscia, la pressione del passaggio del turno era tutta sulle spalle di Chris Paul. Che ha risposto da vero campione.

I Suns superano 115-109 i Pelicans nella loro arena, ribaltando uno svantaggio arrivato a doppia cifra poco prima dell’intervallo e concludendo con un parziale da 33-24 nell’ultimo quarto. La firma al capolavoro la mette però proprio Chris Paul. Per il veterano una partita perfetta da 14 su 14 dal campo, validi per 33 punti. Nessuno prima di lui era riuscito a realizzare 14 tiri dal campo senza nemmeno un errore nella storia della postseason NBA.

Chris Paul is the first player in NBA HISTORY to make 13+ shots in a Playoff game without a miss.@CP3: 14-14 shooting, 33 points pic.twitter.com/hXrWuvN68X — NBA (@NBA) April 29, 2022

Chris Paul commenta il suo record e il passaggio del turno

La notte NBA ha dato risposta a molti quesiti. Con le vittorie esterne di Dallas, Philadelphia e Phoenix si sono concluse quasi tutte le serie del primo turno Playoff (rimane solo Missesota-Memphis da decidere). Suns e Mavericks saranno proprio i protagonisti del prossimo turno, con vincitore che sfiderà nelle Finali di Conference la vincente tra Golden State e chiunque la spunterà tra Grizzlies e T’Wolves.

Ai microfoni del post partita Chris Paul ha voluto citare i suoi primi anni NBA, lui che la sua carriera la iniziò proprio a New Orleans:

“L’ho sempre detto che questa città fa alzare il livello del mio gioco. E’ sempre bello giocare così a New Orleans, per me è casa. Faccio il tifo per loro quando non ci gioco contro, è una sensazione davvero speciale. Non avete idea di cosa provi quando entro in questo palazzetto. Tutti quelli che lavora qui, sono come parte della mia famiglia. Non c’è nulla come giocare in questa città”

Un nostalgico Paul, che non dimentica i suoi primi sei anni di carriera, quando con la maglia degli allora New Orleans Hornets conquistò anche il premio di Rookie of the Year nel 2006. Paul segue con un commento su Devin Booker e il suo ritorno:

“Avere di nuovo Book fa la differenza del mondo. Nei minuti che contavano loro hanno avuto un po’ di blackout e si sono scordati che noi avevano Devin Booker pronto per punirlo dal lato debole”

Phoenix vs Dallas al via a partire dalla notte di lunedì.

