NBA, Jimmy Butler mostruoso contro Atlanta: career high ai Playoff e 2-0 nella serie

Notte da ricordare per i Miami Heat. La franchigia della Florida supera 105-115 gli Atlanta Hawks e si porta 2-0 nella serie grazie a una prestazione monstre della sua stella Jimmy Butler. Massimo in carriera nei Playoff per l’ex Bulls: 45 punti pesantissimi, compresi i 7 consecutivi nel finale per mettere in ghiacciaia la partita.

Butler finirà il match con un notevole 15 su 25 dal campo, 11 su 12 ai liberi e 4 su 7 da tre. Una Gara 2 dominata, che sorpassa il suo precedente record in post season fatto registrare nell’NBA Bubble di Orlando due anni fa, quando di punti ne mise 40.

Jimmy Butler “fa pace” con i suoi Miami Heat

La prestazione super di Butler fa dimenticare lo spiacevole episodio accorso solo qualche settimana fa durante una partita di regular season in cui, in occasione di un time-out decisamente sopra le righe, la guardia si era scontrata animatamente con coach Spoelstra e col veterano Udonis Haslem.

A conferma di questo, le parole dello stesso Butler:

“Tutto quello che voglio fare è giocare a pallacanestro nel modo giusto e fare tutto ciò che mi è possibile per vincere con questa squadra. Voglio aiutare questa organizzazione ad arrivare fino in fondo. […] Ho cercato di rimanere aggressivo per tutta la partita, prendendo ciò che la difesa mi concedeva”

Chiude così Jimmy Butler, che si prende anche il tempo per commentare la sua prestazione. Ad aiutarlo in questa Gara 2 anche l’ottimo Tyler Herro (15 punti dalla panchina) e Max Strus, che chiude con 14 punti.

Per Atlanta non bastano i 29 di Bogdan Bogdanovic -19 nel solo quarto quarto per lui- né i 25 di Trae Young, che si riprende dalla pessima Gara 1 aumentando notevolmente le percentuali dal campo.

Gara 3 è prevista per la notte di venerdì alla State Farm Arena, casa degli Hawks.

