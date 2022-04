NBA, coach Malone: “Jokic è troppo prezioso per farsi espellere”

I Denver Nuggets, qualificatisi ai Playoff come sesta forza della Western Conference, si trovano momentaneamente sotto 0-2 nella serie che li vede contrapposti ai Golden State Warriors. Degnando di fede quanto visto sul parquet sinora, oltre ai problemi di natura tecnica, coach Mike Malone dovrà essere bravo a gestire anche le controversie caratteriali dei propri giocatori, specie se legate ai profili più imprescindibili della rotazione.

A tal proposito, ormai nel corso del quarto periodo di Gara 2, quando la franchigia del Colorado si trovava a 20 lunghezze di distacco dai padroni di casa, l’MVP in carica Nikola Jokic ha perso il controllo e si è fatto espellere per protesta. Il centro serbo, infatti, dopo essersi allacciato con Draymond Green in situazione di post-up, ha reclamato platealmente un fallo, senza trovare però particolari assensi presso l’arbitro Kevin Cutler. Quest’ultimo, reputata immediatamente eccessiva l’aggressione verbale di Jokic, ha punito la stella di Denver con il secondo fallo tecnico della serata, causandone l’espulsione.

Di seguito, le dichiarazioni in merito alla vicenda di coach Malone, intervenuto al microfono di Ohm Youngmisuk (ESPN) al termine della gara:

“Capisco e condivido la frustrazione di Nikola, specie in una lega in cui si tende sempre a premiare con un fischio le superstar più affermate anche in situazioni opinabili. Jokic è l’MVP in carica della NBA, ma questa sottigliezza sembra esser sconosciuta ormai da mesi ai più. Detto questo e specificando che, anche secondo il mio parere, il fallo fosse evidente in quella situazione, Nikola deve imparare a gestire meglio le proprie emozioni, evitando di danneggiare così sé stesso e la squadra. Si è sempre rivelato troppo prezioso per farsi espellere e questa tendenza alla protesta esagerata va necessariamente limata, specie a livelli così alti ed in contesti tanto decisivi”.