NBA Draft 2022, comincia a delinearsi l’ordine di chiamata del primo giro

In attesa di scoprire in quale ordine le franchigie con il peggior record della stagione passata sceglieranno i quattordici prospetti più ambiti del prossimo Draft, la NBA ha divulgato ufficialmente i risultati degli spareggi ad estrazione tenutisi tra le squadre detentrici del medesimo storico. Tale operazione, dedicata per l’occasione esclusivamente a franchigie di alta classifica impegnate momentaneamente nei Playoff, ha avuto lo scopo di determinare chi, tra compagini che hanno concluso la stagione regolare appunto con la medesima percentuale di vittorie, avrà il diritto di precedenza nell’avvicendarsi delle scelte.

Nella sede istituzionale di Secaucus, la mano di Byron Spruell, President of League Operations, ha determinato tramite estrazione casuale i piazzamenti seguenti:

I Chicago Bulls (46-36) sceglieranno prima dei Minnesota Timberwolves (46-36).

(46-36) sceglieranno prima dei (46-36). I Toronto Raptors (48-34) sceglieranno prima dei Denver Nuggets (48-34).

(48-34) sceglieranno prima dei (48-34). I Philadelphia 76ers (51-31) sceglieranno prima dei Milawuakee Bucks (51-31), che a loro volta sceglieranno prima dei Boston Celtics (51-31).

(51-31) sceglieranno prima dei (51-31), che a loro volta sceglieranno prima dei (51-31). I Miami Heat (53-29) sceglieranno prima dei Golden State Warriors (53-29).

Gli spareggi citati riguardano ovviamente l’ordine di chiamata dalla quindicesima scelta in poi, sino alla conclusione del primo giro. Bisognerà pertanto aspettare il 17 maggio, giorno della NBA Draft Lottery, per conoscere l’ordine esatto ed il possessore legittimo di ognuna delle prime quattordici chiamate.

Di seguito, l’ordine esatto delle chiamate post-Lottery:

Scelta Franchigia 15 New Orleans (andrà a Charlotte) 16 Atlanta 17 Brooklyn (andrà a Houston) 18 Chicago 19 Minnesota 20 Toronto (andrà a San Antonio) 21 Denver 22 Utah (andrà a Memphis) 23 Philadelphia 24 Milwaukee 25 Boston (andrà a San Antonio) 26 Dallas 27 Miami 28 Golden State 29 Memphis 30 Phoenix (andrà a Oklahoma City)

La vera e propria cerimonia del Draft NBA 2022 avrà luogo il prossimo 23 giugno al Barclays Center di Brooklyn.

