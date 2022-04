Gara 2 dai sapori amari per i Phoenix Suns. Non solo la banda di coach Williams escono sconfitti 125-114 nel secondo incontro della serie contro i New Orleans Pelicans, ma perdono anche Devin Booker per infortunio.

La guardia ha infatti dovuto lasciare il parquet nel corso del terzo periodo a causa di un fastidio al bicipite femorale, dopo un inizio partita a dir poco speciale: 31 punti per lui, tutti raccolti nel primo tempo. 7 su 10 da tre. Devin Booker dopo l’infortunio e l’accesso agli spogliatoi è poi tornato sulla panchina dei Suns, senza però scendere nuovamente in campo.

Devin Booker hits a buzzer beater and daps up a baby. Some things. pic.twitter.com/YMhleAjtss — Barstool Sports (@barstoolsports) April 20, 2022

Phoenix senza Devin Booker, come cambia la serie?

Nonostante il primo tempo esplosivo di Booker, il punteggio all’intervallo diceva 56-61. Un vantaggio di solo 5 punti che i Pelicans nella ripresa sono riusciti a colmare con facilità senza la guardia in campo. All’inizio dell’ultimo periodo NOP si è ritrovata avanti di 7 prima di chiudere la pratica con un parziale da 28-16 negli ultimo 7:30 minuti di gioco.

Ad aiutare i suoi a pareggiare la serie ci ha pensato Brandon Ingram, ad un passo dalla sua prima tripla-doppi in carriera: 37 punti, 11 rimbalzi e 9 assist per l’ex Lakers, con un ottimo 13 su 21 dal campo. CJ McCollum ha poi aggiunto 23 punti, 8 rimbalzi e 9 assist.

Con Devin Booker out a tempo indeterminato -in attesa di un riscontro medico più chiaro- questa serie torna ad essere più aperta che mai.

Leggi anche

Record NBA, ascolti altissimi per il primo weekend dei Playoff