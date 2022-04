Risultati NBA, New Orleans sorprende Phoenix (1-1), Memphis e Miami OK

Tornati al FedEx Forum per Gara 2 del primo turno contro Minnesota, i Grizzlies hanno stavolta fatto la voce grossa. Dopo aver perso 130-117 nel primo incontro, Memphis nella notte ha tenuto gli avversari sotto i 100 punti. Gli uomini di Taylor Jenkins, guidati da Ja Morant (23 punti, 9 rimbalzi, 10 assist) sono quindi tornati in parità sull’1-1 nella serie. Autore di 36 punti nella prima partita, Anthony Edwards è stato limitato a 20 punti, mentre Karl-Anthony Towns ha registrato una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi. D’Angelo Russell ha chiuso con soli 11 punti a referto e 3/11 dal campo (5/22 nella serie).

C’era anche David Beckham ad assistere a Gara 2 di Miami. La star del calcio, presidente e co-proprietario dell’Inter Miami (MLS), è stato testimone del career high nei Playoff da parte di Jimmy Butler (il suo massimo stagionale è 53) da 45 punti, conditi da 5 rimbalzi e 5 assist nella vittoria per 115-105 contro Atlanta. Il suo precedente record nei Playoff era di 40 punti, registrato in due occasioni nella bolla di Orlando. Miami, aiutata anche da Tyler Herro (15 punti), Max Strus (14 punti) e Gabe Vincent (11 punti), ora conduce 2-0 nella serie. Bogdan Bogdanovic ha segnato 19 dei suoi 29 punti nell’ultimo quarto per gli Hawks, mentre Trae Young è tornato operativo con 25 punti a referto, ma ha anche registrato un career low per quanto riguarda le palle perse (10).

In modalità killer con 37 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, Brandon Ingram ha portato i Pelicans ad una vittoria a sorpresa a Phoenix. CJ MCollum ha aggiunto 23 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, mentre Jonas Valanciunas ha chiuso con 10 punti e 13 rimbalzi. New Orleans, che ha approfittato anche dell’uscita per infortunio di Devin Booker (31 punti di cui 16 nel 1° quarto) avvenuta alla fine del terzo periodo.

Miami Heat – Atlanta Hawks 115-105 (MIA conduce la serie 2-0)

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 124-96 (Serie in parità 1-1)

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 114-125 (Serie in parità 1-1)