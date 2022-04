NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

La regular season NBA si è chiusa ufficialmente nella notte italiana tra il 10 e l’11 aprile. Un giorno di pausa e poi subito Play-in, spareggi per decidere settimo e ottavo seed nel tabellone Playoff NBA di Eastern e Western Conference.

NBA Playoff, le squadre qualificate

Al termine della regular season le squadre già matematicamente ai Playoff 2022 sono 12: a Est, in ordine di classifica, Miami Heat,Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors e Chicago Bulls. A Ovest invece, hanno già staccato il pass Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks,Utah Jazz e Denver Nuggets



Gli accoppiamenti Playoff aggiornati: tabellone

Situazione al termine della regular season. Dopo le prime sfide del Play-in il tabellone Playoff è così composto.

Eastern Conference

(1) Miami Heat vs. TBD (8)

(2) Boston Celtics vs. Brooklyn Nets (7)

(3) Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls (6)

(4) Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors (5)

Western Conference

(1) Phoenix Suns vs. TBD (8)

(2) Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves (7)

(3) Golden State Warriors vs. Denver Nuggets(6)

(4) Dallas Mavericks vs. Utah Jazz (5)

Quali squadre si giocano il Play-in

Restano da definire le teste di serie numero 8 che, nelle due Conference, otterranno gli ultimi pass Playoff. Come suggerito dallo schema al paragrafo precedente, in ballo per i Playoff tramite spareggi ci sono ancora Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets.

Nell’altra Conference invece l’affare coinvolge Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Eliminate matematicamente dalla corsa Playoff le restanti formazioni, tra queste i Los Angeles Lakers.

