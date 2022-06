NBA, lunedì verrà celebrata la parata degli Warriors

I Golden State Warriors si sono da poco laureati campioni NBA per la settima volta nella loro storia. Decisiva è stata la vittoria per 103-90 contro i Boston Celtics in Gara-6 al TD Garden. In pochi avrebbero scommesso sulla vittoria dei californiani al termine di questa fantastica stagione.

Tuttavia, la squadra guidata da coach Steve Kerr si è rivelata essere la più continua ed organizzata di tutte. L’artefice principale del successo è stato Stephen Curry, il quale è riuscito a conquistare anche il premio di MVP delle Finals alla sua quarta vittoria assoluta. Quarto anello anche per Klay Thompson, Draymond Green ed Andre Iguodala, protagonisti anche durante il primo titolo del 2015.

Dopo due anni di purgatorio gli Warriors hanno prontamente riconquistato il paradiso. Il loro grandioso successo verrà celebrato davanti alla folla di San Francisco lunedì a partire dalle 11.20 ore americane. La parata celebrativa attraverserà i luoghi principali della città, per poi terminare intorno alle due.

The Warriors say they will have a championship parade on Monday starting at 11:20 a.m. in SF. The parade will begin on Market Street at Main Street and will end at Market and 6th Street. The parade, which will be 1.04 miles in length, will conclude at approximately 2 p.m. pic.twitter.com/baD5mfNffc

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 17, 2022