NBA, Playoff preview: Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans

12 giorni di riposo per il quintetto titolare Suns, tenuto out nell’ultima di stagione regolare contro Sacramento. Grazie al doppio successo al Play-in, e in particolare alla rimonta sui Clippers nel quarto periodo dello spareggio decisivo, New Orleans si è regalata un insperato viaggio oltre metà aprile. Stando a dati ESPN i Pelicans sono diventati la quarta squadra in grado di andare ai Playoff dopo essere partita con un record di 1-12 o 0-13. Prima di NOLA c’erano riusciti i Bulls 1967-68, i Cavaliers 1984-85 e i Suns 1996-97.

Precedenti stagionali

I Suns hanno vinto tre dei quattro precedenti stagionali distribuiti nell’arco della stagione. Il primo incrocio lanciò lo sprint da 18 vittorie consecutive nello storico mese di Phoenix lasciando invece al palo i Pelicans – un solo successo su otto gare. Assenti di rilievo rispettivamente DeAndre Ayton e Brandon Ingram. In un clima da inizio regular season Phoenix raccolse 35 punti in combinato dall’improbabile coppia di protagonisti nel frontcourt: JaVale McGee e Frank Kaminsky. Copione simile anche per la seconda sfida, a inizio 2022: a brillare accanto a Booker (33 punti), Bridges (23) e Chris Paul (doppia doppia da 11 punti e 15 assist) fu stavolta un Bismack Biyombo infallibile dal campo da 16 punti senza errori dal campo. La terza sfida, post All-Star Game, coincise con l’unica vittoria nella serie da parte dei Pelicans. Da lì in poi, complice l’innesto decisivo negli ingranaggi di squadra di CJ McCollum, New Orleans cominciò probabilmente ad assaporare davvero la possibilità di ribaltare la stagione e diventare una squadra da corsa Playoff. Chiudendo la rassegna stagionale con l’ultimo match, vinto ancora dai vice-campioni NBA in carica, saltano all’occhio le 17 palle perse Pelicans, da cui scaturirono 33 punti per gli avversari.

Chiavi tattiche/Giocatori da seguire

Sono molteplici le storyline a fare da cornice alla serie. La più affascinante riguarda senza dubbio il rapporto professionale e di amicizia che lega i coach avversari sulle rispettive panchine. Nel biennio 2020-2021, come i più attenti ricorderanno, Willie Green ha affiancato nel ruolo di assistente Monty Williams prima di ricevere la chiamata per il ruolo da head coach in Louisiana. La cavalcata fino all’atto conclusivo della stagione NBA, serie pur persa contro i Milwaukee Bucks, rappresenta molto più di una fotografia nell’album dei ricordi. Conosce i Suns come pochi, dunque, ma non sarà facile elaborare soluzioni da adottare nel piano partita contro una squadra che abbina il quinto miglior attacco per efficienza alla terza miglior difesa nella lega. Il punto interrogativo principale riguarda il contenimento dal midrange, zona del campo piuttosto cavalcata dai Suns (16.2 conclusioni a partita). Sul pick n roll, con portatori di palla a turno Paul o Booker, Phoenix può puntare e mettere in mezzo soprattutto Jonas Valanciunas, costringendo il lituano a una scelta meno conservativa rispetto alla drop coverage di norma adottata. Se il terzo quarto di Golden State ha assunto negli anni una sfumatura quasi proverbiale, lo stesso si può dire – putroppo per gli avversari – del quarto periodo dei Suns. Imbattuti durante la stagione quando in vantaggio a 12′ dal termine (47-0), i ragazzi di Monty Williams hanno confermato anche eccellenti numeri nel clutch time (33-9). New Orleans ha raddrizzato una stagione nata male prescindendo da Zion Williamson, che sulla carta sarebbe il giocatore più devastante a roster. Per allungare la serie i Pelicans puntano ora sul “nuovo arrivato” McCollum e su un Ingram al debutto in postseason dopo 368 gare (quarto con più partite senza Playoff tra i giocatori in attività). I 57 punti segnati nelle due sfide Play-in sono una spia della sua voglia di confrontarsi con il palcoscenico più luminoso.

Pronostico

Phoenix ha vinto otto partite in più della squadra con il secondo miglior record NBA ed è la favorita d’obbligo. L’appettito vien mangiando per i Pelicans, ma nella migliore delle ipotesi si va verso un gentleman sweep 4-1.

Phoenix Suns (1) vs. New Orleans Pelicans (8): gli orari italiani della serie

Gara 1: notte tra domenica 17 e lunedì 18 aprile, alle 3:00 | Pelicans @ Suns

Gara 2: notte tra martedì 19 e mercoledì 20 aprile, alle 4:00 | Pelicans @ Suns

Gara 3: notte tra venerdì 22 e sabato 23 aprile, alle 3:30 | Suns @ Pelicans

Gara 4: notte tra domenica 24 e lunedì 25 aprile, alle 3:30 | Suns @ Pelicans

Gara 5: martedì 26 aprile, orario da definire | Pelicans @ Suns (se necessario)

Gara 6: giovedì 28 aprile, orario da definire | Suns @ Pelicans (se necessario)

Gara 7: sabato 30 aprile, orario da definire | Pelicans @ Suns (se necessario)