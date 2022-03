Quali sono i tie-breaker della classifica NBA per la regular season

La sfida per ottenere la testa di serie ai Playoff è sempre più serrata. Con meno di 10 partite da disputare per ogni squadra, è tempo ripassare quali sono i criteri tie-breaker della classifica NBA. Andiamo dunque a vedere chi, in caso di pari record vittorie sconfitte, chiuderebbe davanti.

Classifica NBA, i criteri che la determinano

La casistica, passo passo, con tutti gli scenari e i criteri in ordine di rilevanza.

Tie-breaker tra due squadre:

– Non necessario (prevale la squadra con la miglior percentuale di vittoria)

(1) Percentuale di vittorie-sconfitte negli scontri diretti

(2) Le squadre vincitrici di una Division prevalgono sulle altre nel testa a testa

(3) Percentuale di vittorie-sconfitte nella Division, solo per squadre nello stesso raggruppamento – es. Celtics, Sixers per Atlantic Division

(4) Percentuale di vittorie-sconfitte all’interno della stessa Conference

(5) Miglior percentuale di vittorie contro squadre in corsa per la postseason nella Conference di appartenenenza, comprese squadre che abbiano chiuso la stagione regolare in parità per un posto Playoff

(6) Miglior percentuale di vittorie contro squadre in corsa per la postseason nell’altra Conference, comprese squadre che abbiano chiuso la stagione regolare in parità per un posto Playoff

(7) Miglior differenziale tra punti segnati e concessi contro tutte le altre squadre

Tre o più squadre coinvolte

– Non necessario (prevale la squadra con la miglior percentuale di vittoria)

(1) Le vincitrici di una Division prevalgono sulle altre nel testa a testa. Il criterio resta valido anche se le squadre a pari record non appartengono allo stesso raggruppamento

(2) Miglior percentuale di vittorie in tutte le sfide tra le squadre coinvolte

(3) Percentuale di vittorie-sconfitte nella Division, solo per squadre nello stesso raggruppamento – es. Celtics, Sixers per Atlantic Division

(4) Percentuale di vittorie-sconfitte all’interno della stessa Conference

(5) Miglior percentuale di vittorie contro squadre in corsa per la postseason nella Conference di appartenenza, comprese squadre che abbiano chiuso la stagione regolare in parità per un posto Playoff

(6) Miglior differenziale tra punti segnati e concessi contro tutte le altre squadre

Come si procede

1