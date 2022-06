Mercato NBA, i principi del two-way contract per stagione 2022-2023

La flessibilità garantita dalla formula two-way contract si è rivelata essenziale per far fronte all’emergenza pandemica che ha decimato i roster NBA in vari momenti dell’ultimo biennio. In attesa di ratifica da parte del Board of Governors, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, si ragiona sul mantenimento della regolamentazione già vigente.

Two-way contract, una risorsa per il mercato NBA

I due capisaldi:

1. Valore economico pari a metà del minimo salariale per i rookie (502.000 dollari)

2. Finestra di massimo 50 partite, prima della conversione necessaria a contratto standard per eleggibilità Playoff.

