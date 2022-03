NBA, i Miami Heat si assicurano un posto ai Playoff

I Miami Heat si sono assicurati un posto ai Playoff per la terza stagione consecutiva. La vittoria per 106 a 98 sui Boston Celtics ha fatto volare Miami in cima alla Eastern Conference, e la contemporanea sconfitta dei Cleveland Cavaliers, attualmente settimi nella Conference, ha fatto il resto. Ora, la franchigia della Florida potrà concentrarsi sul tentare un nuovo assalto alle NBA Finals.

La stagione dei Miami Heat

I Miami Heat si sono dimostrati una squadra solida. Sei dei sette migliori realizzatori del roster hanno saltato almeno 10 partite in stagione, a causa di infortuni o altri problemi. Miami è sempre riuscita a sopperire a queste assenze, grazie a un gioco corale che ha permesso a Jimmy Butler, a Tyler Herro e a Bam Adebayo di raggiungere una media di almeno 19 punti segnati a partita.

L’aggiunta di Kyle Lowry in estate si è rivelata azzeccata. Il play ex Toronto sta viaggiando con 7.5 assist di media a partita, gestendo il ritmo della squadra. Con lui i Miami Heat hanno trovato la point guard che è mancata nelle passate stagioni, ricca di leadership, capace di mettere in ritmo i numerosi tiratori presenti in squadra, e con un’ottima propensione difensiva. Vedremo se la squadra di coach Spoelstra riuscirà a mantenere i buoni propositi anche ai Playoff.

Leggi anche:

NBA, CJ McCollum riceve la standing ovation dai suoi ex tifosi

NBA, 62 vittorie per i Phoenix Suns

NBA, Jordan Poole show: 38 punti contro i Suns