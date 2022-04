NBA, Playoff preview: Boston Celtics vs. Brooklyn Nets

Situazione di classifica ribaltata rispetto al turno inaugurale dei Playoff 2021. I Celtics sono la squadra più calda in NBA dal post All-Star Game mentre i Nets – relegati a un’insolita settima testa di serie in relazione al potenziale – hanno centrato i Playoff al primo tentativo aggiudicandosi lo spareggio contro i Cavaliers. Kyrie Irving, già ex di lusso di lusso del Play-in, prosegue il suo redemption tour dopo essere finito sotto i riflettori per questioni extra-campo durante tutto l’arco della stagione. Non sarà l’unico osservato speciale all’interno di una serie ricca di matchup affascinanti.

Precedenti stagionali

Per motivi diversi poche squadre hanno cambiato volto come Nets e Celtics: da un lato la trade di che ha coinvolto James Harden ridisegnando al giro di boa la rotazione di una contender; dall’altra l’evidente cambio di passo Celtics dopo un inizio a marce basse figlio di un nuovo assetto a tutti i livelli, dirigenziale e tecnico in primis. Nello scorrere a ritroso i precedenti stagionali tra le due formazioni tutti questi aspetti tornano in gioco. Il parziale dice 3-1 Celtics ma va analizzato alla luce delle assenze di Irving o Durant lato Nets in due dei quattro incroci, compreso quello natalizio. Prendiamo come campione relativamente rappresentativo il match più recente, di circa un mese e mezzo fa. In quella circostanza 54 punti di Tatum all’interno della March Madness versione NBA, 37 per Kevin Durant, che tagliò così il traguardo dei 25.000 punti in carriera. Kyrie piazzò la stoccata in conferenza stampa nel dopo gara.

Chiavi tattiche/ Giocatori da seguire

Fatta eccezione per alcuni contesti clutch time, l’organizzazione difensiva di Boston, predicata su un massiccio impiego dei cambi, ha dimostrato di poter reggere l’urto in quasi tutte le variabili di gioco. La prima difesa NBA, dati alla mano, ha affrontato brillantemente anche situazioni di isolamento che nei Playoff sono destinate a ripresentarsi con maggior frequenza. Il tema è quanto mai attuale visto che i biancoverdi di coach Udoka saranno chiamati a fronteggiare attaccanti élite nella storia NBA come Kyrie Irving e Kevin Durant.

Alle certezze nella metà campo offensiva fanno da contraltare per Steve Nash diverse incognite, a partire dalla rotazione nei finali di gara. Sarà interessante capire, ad esempio, chi prenderà il posto di Seth Curry. L’ex Philly è apparso in chiara difficoltà fisica, limitato dai problemi alla caviglia e impalpabile nei 33’ giocati al Play-in. Tuttavia, né Dragic né Mills sembrano essere in condizione di rimpiazzarlo offendo un contribuito significativo alla causa. A proposito di minutaggio, attenzione all’impiego di Kyrie e KD, già costretti a 42’ a testa contro Cleveland nonostante i Nets avessero doppiato gli avversari dopo il primo quarto. L’avvio di secondo periodo, con appena quattro punti segnati in 6’, non è un gran segnale, così come non lo sono i 65 subiti da dopo l’intervallo. Detto dei protagonisti in campo, vanno annoverati tra i giocatori “da seguire” anche Ben Simmons e Robert Williams, dati per possibili rientranti a serie avviata. L’australiano ha messo nel mirino una tra Gara 3 e Gara 4, ma i continui rinvii su una tabella di marcia per ora rimasta in ipotesi consigliano prudenza rispetto ai rumors circolati in queste ore. Nel caso di Time Lord, invece, rientro da escludere almeno fino a un’eventuale Gara 6.

Pronostico

Al di là di provocazioni, che pure hanno animato i giorni di vigilia, l’errore da evitare è quello di trasporre da una stagione all’altra la serie di Playoff giocata 11 mesi fa e chiusa da Brooklyn in cinque gare. Il primo a saperlo è Kevin Durant. Con il fattore campo, i Celtics partono favoriti secondo i bookmaker. Difficile scommettere in ogni caso contro Durant – 36-19 quando in campo in stagione ndr. – e Kyrie Irving in missione, soprattutto se la serie dovesse allungarsi.

Boston Celtics (2) vs. Brooklyn Nets (7): gli orari italiani della serie

Gara 1: domenica 17 aprile, alle 21:30 | Nets @ Celtics

Gara 2: nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, all’1:00| Nets @ Celtics

Gara 3: sabato 23 aprile, orario da definire | Celtics @ Nets

Gara 4: lunedì 25 aprile, orario da definire | Celtics @ Nets

Gara 5: mercoledì 27 aprile, orario da definire | Nets @ Celtics

Gara 6: venerdì 29 aprile, orario da definire | Celtics @ Nets

Gara 7: domenica 1 maggio, orario da definire | Celtics @ Nets