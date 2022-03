I Phoenix Suns sono la prima squadra di questa stagione a qualificarsi ai Playoff: non è una sorpresa, ma per coach Monty Williams è motivo di grande orgoglio aver raggiunto questo obiettivo così in anticipo. La qualificazione è arrivata questa notte nella vittoria dei Suns su Miami – capolista della Eastern Conference – grazie a un grande Devin Booker.

L’attuale record dei Suns è di 53 vittorie e 13 sconfitte e, per la prima volta dalla stagione 2006-2007, il migliore della lega. Con ogni probabilità, dunque, Phoenix avrà fattore campo per tutta la durata dei Playoff. Una grande prestazione quella degli uomini di Monty Williams che, nel post partita, commenta così la vittoria su Miami:

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi per l’ottima difesa di questa notte: faccio questo lavoro da un po’ e non avevo mai visto niente del genere, siamo stati perfetti contro una squadra che segna molto. Dall’inizio di questa stagione ci concentravamo partita dopo partita e questo è il risultato: sono contento, abbiamo raggiunto il primo obiettivo”

Nella vittoria dei Phoenix Suns contro gli Heat c’è la firma di Devin Booker, che sfiora la tripla-doppia con 23 punti, nove rimbalzi e otto assist a referto. Vincere a Miami era importante, come spiega lui stesso nel post partita:

Il ritorno di Devin Booker è stato fondamentale per la squadra, come spiega l’altro protagonista della serata Mikal Bridges:

“Avere Devin come amico e come compagno di squadra è fantastico: oggi voleva dare il massimo e ha trasmesso tutta questa energia alla squadra, è fantastico”

"Having him out there as a friend and teammate is just great."

Mikal Bridges loved seeing Book back on the court.#ValleyProud | @SweetJames pic.twitter.com/cW8acEyaBg

— Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) March 10, 2022