NBA, Steve Kerr applaude scelte al tiro Klay Thompson contro i Lakers

La fiducia di coach Steve Kerr nei confronti di Klay Thompson viene ripagata al meglio in campo, specialmente in questo finale di stagione giocato senza Stephen Curry, out per infortunio. Contro i Lakers, lo Splash Brother ha chiuso sopra quota 30 punti per la terza volta nelle ultime cinque uscite.

Steve Kerr sottolinea prestazione Klay Thompson

L’allenatore ha definito quella contro i gialloviola la “miglior partita di Klay Thompson” in tempi recenti. Ecco spiegato il perché in risposta a una sollecitazione di Anthony Slater di The Athletic:

“Credo che abbia preso un paio di brutti tiri su 22 in tutta la partita. 20 ottimi e poi, quando non era libero ha mosso la palla, passandola [ai compagni]. Questa è la chiave per lui, che è un tiratore così brillante. A inizio gara, quando abbiamo peccato in esecuzione offensiva, ogni azione diventata un contropiede dall’altra parte. Se Klay prende buoni tiri ha impatto positivo [anche] sulla nostra difesa.”

Golden State conserva una partita di vantaggio sui Dallas Mavericks nella corsa al terzo posto Western Conference. Il tie-breaker, lo ricordiamo è a favore dei texani.

