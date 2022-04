NBA, Steve Kerr: “Panchinare Klay Thompson nel finale? Da idioti”

Nelle 30 partite di stagione regolare finora giocate da Klay Thompson, il suo impatto negli ultimi minuti di gioco è stato abbastanza inconsistente. Comprensibile, dato che la guardia dei Golden State Warriors non scendeva in campo da due anni. Per questo coach Steve Kerr ha difeso Thompson e le sue scelte riguardo la gestione del giocatore in un’intervista con The Athletic.

Steve Kerr, intervistato da Tim Kawakami, ha così affermato che allenare non è solo schemi, ma trovare le soluzioni giuste, e l’obiettivo è farlo anche con Klay Thompson:

“Le star devono fare le star, e Klay è una star. Il mio lavoro è aiutarlo a giocare al massimo livello possibile. Non lo metterò in panchina. Sarebbe da idioti. Chiunque abbia detto che sarebbe meglio levarlo dal quintetto nel finale chiaramente non capisce cosa significa allenare. Allenare non significa ‘Disegno quest’ottimo schema per Klay Thompson’. Allenare consiste nel comunicare con i propri giocatori ogni giorno ,aumentare l’autostima, trattandoli con rispetto e collaborando con loro. Se andassi da Klay Thompson a dirgli ‘Oh sì, non giocherai più nel quintetto finale’. State scherzando? Ma di cosa diavolo stiamo parlando?

Suona bene sulla carta se è in difficoltà e… tutti hanno una soluzione. Ma questi ragazzi sono umani e non sono dei robot. Quindi, il credere nei miei giocatori è una parte importante del mio modo di allenare, e starò con Klay in ogni caso.”