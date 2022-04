NBA, Rudy Gobert si candida al Defensive Player of the Year e provoca

Nel limbo tra un finale di regular season che ancora deve emettere alcuni verdetti e l’inizio dei Playoff NBA 2022 tiene banco la questione relativa ai premi individuali, senza eccezione. Il Defensive Player of the Year Award ha, anche quest’anno, diversi candidati illustri. Rudy Gobert, già tre vincitore, si mette in lista per il poker con una provocazione.

Ospite di Malika Andrews durante una puntata di NBA Today su ESPN, Gobert ha sottolineato i propri meriti e l’impatto trasversale sui risultati degli Utah Jazz. Di seguito il suo intervento:

“Ci sono tanti ottimi difensori in questa lega ed è bello che molti vogliano vincere il premio ma che dovrebbe essere essenzialmente una questione d’impatto. Chi ne sta avendo di più sulle rispettive squadre. Negli anni e ogni volta che scendo in campo ho cercato di tradurre ciò che faccio in vittorie con un impatto positivo sulla difesa di squadra. In questa stagione non abbiamo raccolto quanto l’anno passato, ma siamo ancora una buona squadra in termini difensivi. I numeri non mentono. […] Quando qualcuno si ripete e fa le stesse cose stagione dopo stagione con costanza, lo si dà quasi per scontato. Sapevo che sarebbe successo ma stavolta ho davvero percepito da parte della gente un atteggiamento del tipo: ‘Ok, Rudy sta facendo questo, ma guardiamo gli altri. Basta con i numeri e l’impatto, cerchiamo una chiave di lettura più coinvolgente’. Non ne faccio una colpa, non è giusto ma fa parte della natura umana. Se un giocatore che non si chiami Rudy Gobert stesse giocando al mio livello sarebbe il favorito. […] Perché la costanza [mostrata] anno dopo anno dovrebbe essere per me un fattore penalizzante?”