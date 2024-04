PJ Washington rimanda qualificazione Golden State Warriors al Play-in NBA

45ª partita “clutch” in stagione, risolta quindi nel finale, per i Golden State Warriors. L’esito di queste sfide punto a punto, troppo spesso nel corso dell’anno, non ha sorriso alla squadra della Bay Area.

Il canestro di PJ Washington ha fissato il punteggio finale sul 108-106 per i Dallas Mavericks padroni di casa, ponendo fine alla striscia di sei successi consecutivi da parte dei ragazzi di Steve Kerr; proprio Golden State, solo pochi giorni fa, aveva fatto lo stesso “sgarbo” ai Mavs nella sfida giocata a San Francisco.

STEPH TIES IT BUT PJ WASHINGTON RESPONDS TO TAKE THE LEAD BACK 🍿 pic.twitter.com/uoEqbU7e2D — NBA TV (@NBATV) April 6, 2024

Rinviata quindi la certezza matematica di un posto almeno al Play-in NBA per gli Warriors: lo scenario si sarebbe concretizzato nella notte soltanto in caso di vittoria, stante la sconfitta dei Rockets – più immediati inseguitori – contro gli Heat.

Steve Kerr non rimprovera nulla ai suoi

Le dichiarazioni del coach in conferenza stampa raccolte.

”Mi è piaciuto il nostro possesso [dal punto di vista] difensivo, l’aver tolto la palla dalle mani di Kyrie [Irving]. Eravamo in una buona posizione, poi Tim Hardaway ha fatto un gran passaggio, superando le braccia protese di un paio di nostri giocatori: Trayce [Jackson-Davis] per primo, Draymond subito dietro, che è stato forse a un’unghia dal deviare la palla fuori.”



Sulla controreplica mancata da Steph Curry, poche osservazioni a caldo:

“Non ho ancora avuto modo di rivederlo in video, ma abbiamo cercato di creare spazio per Steph in punta. Gli avversari l’hanno tenuto a metà campo e raddoppiato. Steph ha fatto la cosa giusta uscendo dalla situazione. Non capivo se Klay fosse riuscito a tirare in tempo utile, ma è dura prendere buone conclusioni in un contesto simile.”



Leggi anche:

Bronny James sarà al Draft NBA 2024: l’annuncio del figlio di LeBron

NBA Rookie of The Month 2023-2024: i giocatori premiati, per ogni mese

Playoff NBA 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone