NBA, Rick Carlisle conferma impegno su panchina Pacers

Gli Indiana Pacers hanno mancato anche la qualificazione al Play-in in questa stagione NBA e il passo indietro rispetto agli anni a Dallas è evidente per Rick Carlisle. Nonostante la delusione per i risultati non all’altezza, il coach ha confermato l’impegno sul lungo periodo sulla panchina a Indianapolis.

Carlisle smentisce cambio ruolo ai Pacers

Ecco le dichiarazioni di Carlisle riportate da Michael Preston, Vice President Basketball Communications & Media Relations dei Pacers:

“Sono venuto qui per allenare… voglio archiviare questa storia una volta per tutte. Lasciatemi essere chiaro, sono qui per allenare la squadra e farlo a lungo. Non mi spaventa alcun aspetto del rebuilding. Per nulla.”

