NBA, Trevor Ariza dei Los Angeles Lakers prossimo al taglio

Con la disastrosa annata 2021/22 ormai agli sgoccioli, i Los Angeles Lakers sono pronti alle ultime mosse di questa stagione. Dai reporter americani arriva la notizia che i gialloviola taglieranno il veterano Trevor Ariza, rendendolo free agent e aprendo così uno spot a roster.

Trevor Ariza, 36 anni, era arrivato in California la scorsa estate con aspettative ben diverse da ciò che poi è riuscito a dare. L’efficacia da 3&D che lo ha caratterizzato nelle sue annate NBA quest’anno è andata per persa. Ai Lakers chiude il suo secondo mandato con 4.0 punti in 19.3 minuti a partita, figli di un 33.3% dal campo e 27.0% da tre.

The Los Angeles Lakers intend to waive Trevor Ariza and use roster spot to convert a young player prior to Sunday’s deadline to sign a player, sources tell @TheAthletic @Stadium. Open roster spot now provides flexibility to add to roster. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2022

Los Angeles liberandosi del contratto di Ariza aprirà uno spazio a roster. Un possibile indiziato per accaparrarsi lo spot finale sarebbe Wenyen Gabriel, giocatore già firmato con un two way deal. L’esterno ha dimostrato la tenacia necessaria per potersi ritagliare una manciata di minuti in questa stagione. vedremo se la dirigenza Lakers ha in serbo altre sorprese.

