NBA, i Brooklyn Nets tagliano James Johnson

Cambiamenti in vista per i Brooklyn Nets. La squadra di New York ha confermato di recente il taglio del veterano James Johnson dal roster a pochi giorni dalla post season. In questo modo la franchigia apre uno spot a roster e sonderà il mercato in cerca di un giocatore che possa dare il suo contributo già per il torneo Play-in.

The Nets have waived forward James Johnson. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2022

La mossa permetterà ai Nets di convertire il contratto two-way di Kessler Edwards in uno standard, in modo da permettergli di partecipare alla post season dei suoi. Una scelta dovuta al sempre maggior utilizzo del rookie in questa seconda parte di stagione.

James Johnson era stato firmato dai Brooklyn Nets questa estate e con la squadra ha messo a referto medie di 5.5 punti e 3.5 rimbalzi nelle 62 partite giocate. A due partite dalla fine della regular season vedremo chi occuperà l’ultimo post nel roster.

