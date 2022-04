NBA, Stephen Curry out per il resto della regular season

Nessun rientro anticipato per Stephen Curry. Secondo quanto annunciato dai Golden State Warriors, infatti, il playmaker dovrebbe rimanere ai box fino al termine della stagione regolare. Il nativo di Akron, che ha subito una distorsione al legamento del piede sinistro il 16 marzo, sta facendo compiendo comunque buoni progressi nel suo processo di recupero.

Il giocatore ha trascorso le ultime due settimane eseguendo vari esercizi di riabilitazione sotto la guida dello staff della franchigia californiana. A questo punto, Stephen inizierà gradualmente le attività individuali sul campo durante la prossima settimana, mentre il suo eventuale ritorno agli allenamenti ‘full contact’ verrà deciso solamente nelle prossime settimane. Il giocatore verrà quindi rivalutato ufficialmente dello staff medico il prossimo 11 aprile.

I Golden State Warriors, lo ricordiamo, nelle ultime dieci partite hanno perduto in ben 7 occasioni, cedendo il secondo posto in classifica ad Ovest e scivolando fino (all’attuale) quarto posto. La compagine di Steve Kerr viene peraltro da quattro sconfitte consecutive. I californiani dovranno reggere il colpo fino all’inizio dei prossimi Playoff NBA.

Stephen will gradually begin individual on-court activities next week, and his eventual return to practice will be based on his continued progress.

Our next update on his status will be provided on April 11.

— Golden State Warriors (@warriors) April 1, 2022