NBA, Doncic in tripla doppia inguaia i Lakers: ora sono fuori dal Play-in

In questa stagione i Mavericks hanno fatto dell’American Airlines Center un autentico fortino. I successi raccolti fin qui sul parquet casalingo da Luka Doncic e compagni sono 27, bottino migliore dal 2015 a oggi. Come ricordato da Chuck Cooperstein, il radio play-by-play speaker dei Mavs, è alla portata il record di 29 vittorie raccolto nella stagione 2011, quella del titolo NBA.

Doncic è già in forma Playoff NBA

I Lakers, privi di LeBron ed Anthony Davis, non sono stati un ostacolo insormontabile, tutt’altro. La partita si è messa in discesa per i texani già dopo i primi 12’, visto il +18 a tabellone (25-43).

Doncic ha chiuso in tripla doppia (34 punti, 12 rimbalzi, 12 assist), un traguardo raggiunto con ancora un quarto da giocare. Lo sloveno guarda avanti e fa un plauso all’approccio di tutta la squadra. Così nell’intervista a caldo da man of the match su TNT:

“ Abbiamo giocato un buon basket attaccando il ferro. Gli avversari stanno inseguendo i Playoff quindi ci sono volute aggressività ed energia. […] Per me ogni anno l’obiettivo è sempre lo stesso: il titolo [NBA]. So che abbiamo molto su cui lavorare ma non si può mai sapere, nei Playoff può succedere di tutto. Adesso stiamo andando bene, dobbiamo migliorare la difesa continuare a progredire da lì.”

Leggi anche:



Embiid incassa KO con i Bucks: “Partita cambiata con me in panchina”

NBA, Giannis Antetokounmpo stoppa Embiid; ai Bucks il tie-breaker

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22