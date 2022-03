NBA, Embiid incassa KO con i Bucks: “Partita cambiata con me in panchina”

Più del risultato finale, più ancora della stoppata subìta in quello che di fatto è stato l’ultimo possesso del match, ad amareggiare Joel Embiid è un altro dato sullo svolgimento della partita persa contro i Bucks di Giannis Antetokounmpo.

I 37 punti avversari nel 4º periodo, +10 nel parziale, rappresentano un campanello d’allarme. Le dichiarazioni a caldo del centro camerunese raccolte da Kyle Neubeck di PhillyVoice:

“La partita è cambiata davvero quando sono andato in panchina. Non pensò sia stato fatto un lavoro sufficientemente buono nel complesso tra la fine del terzo e l’inizio del 4º quarto. Il loro miglior giocatore [Giannis Antetokounmpo ndr] ha segnato qualcosa come 17 punti di fila. Non abbiamo fatto ciò che avremmo dovuto. Gli avversari hanno così piazzato il parziale, ridotto lo svantaggio e guadagnato l’inerzia che si e trascinata fino alla fine.”

La gestione del minutaggio nel particolare momento dell’incontro non soddisfa Embiid, che si rammarica per lo spazio lasciato ad Antetokoumpo:

“Cos’è andato storto? Ero in panchina tutto il tempo. Quando in campo sono sempre stato attento ad arrivare in aiuto [difensivo]. Non abbiamo portato avanti quella strategia, non abbiamo costruito un muro e lui ha goduto di molta libertà per prendere tutti i tiri desiderati. Questo ha cambiato la gara. Forse la prossima volta facciamo corrispondere i minuti di entrambi.”