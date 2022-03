NBA, Giannis Antetokounmpo stoppa Embiid; ai Bucks il tie-breaker

Prima il giro in lunetta da 1-2, con difficoltà da esorcizzare, poi la stoppata su Joel Embiid, valutata all’instant replay, che ha evitato il supplementare. Giannis Antetokounmpo ha messo la firma sulla sfida tra due candidati MVP. Con questa vittoria, in trasferta al Wells Fargo Center, i Milwaukee Bucks si aggiudicano il tie-breaker stagionale per la classifica NBA nella serie contro Philadelphia (2-1).

Mike Budenholzer ha analizzato passo passo la giocata decisiva. Ecco le sue parole in avvio di conferenza stampa post-partita:

Giannis gets the CLUTCH block in the closing seconds to secure the win for the @Bucks! #FearTheDeer pic.twitter.com/MFQUQfpe29

— NBA (@NBA) March 30, 2022